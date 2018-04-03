Малышко выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях. Дмитрий Малышко, представляющий Санкт-Петербург, занял первое место в гонке с общего старта на 15 км.

Спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 23,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал представляющий Удмуртию Александр Поварницын (отставание 20,8 секунды; 1 промах), третьим — представляющий Ханты-Мансийск Никита Поршнев (+35,7; 2).

Ранее в Ханты-Мансийске прошла женская эстафета. Первыми стали хозяйки соревнований в составе Дарьи Виролайнен, Екатерины Мошковой, Екатерины Шумиловой и Кристины Резцовой. Серебро завоевала команда Тюменской области, в которую входят Виктория Сливко, Ирина Старых, Ольга Шестерикова и Ирина Услугина, бронза у сборной Свердловской области в составе Ирины Казакевич, Светланы Мироновой, Ларисы Надеевой и Тамары Ворониной.