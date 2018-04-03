Наблюдатели обнаружили 72 космических взрыва неизвестной природы

Занимаясь поиском сверхновых, астрономы обнаружили 72 яркие и быстрые вспышки неизвестного происхождения. Об этом Миика Пурсиайнен (Miika Pursiainen) из Саутгемптонского университета в Великобритании сообщил 3 апреля 2018 года на конференции "Европейская неделя астрономии и космических исследований" (EWASS).

Проект Dark Energy Survey Supernova Programme (DES-SN), что можно перевести как "программа обзора сверхновых для изучения тёмной энергии", как явствует из названия, предполагает наблюдения сверхновых. Напомним, что они используются как стандартные свечи для определения расстояний между галактиками и, следовательно, скорости расширения Вселенной. Именно благодаря сверхновым астрономы обнаружили, что это расширение ускоряется, за что в 2011 году была вручена Нобелевская премия по физике.

В дальнейшем накопилось множество других свидетельств существования тёмной энергии – субстанции, придающей Вселенной то самое ускорение. Хотя некоторые математики считают, что без неё можно обойтись, если внимательнее приглядеться к уравнениям Эйнштейна.

Со свойствами тёмной энергии космологам ещё многое не ясно, поэтому наблюдения далёких сверхновых продолжаются. Программа DES-SN реализуется на четырёхметровом телескопе CTIO в Чилийских Андах. Побочным результатом этой работы и стало открытие таинственных вспышек.

Подобные события наблюдали и раньше, но 72 случая – это самая богатая статистика на сегодняшний день. Эти вспышки своеобразны. Яркостью они напоминают классические взрывы сверхновых, но протекают гораздо быстрее: от недели до месяца. Напомним, что вспышка сверхновой видна несколько месяцев и дольше.

Наблюдения показывают, что в момент события излучает объект размером от одной до ста астрономических единиц. Как известно, одна астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца (150 миллионов километров). В момент максимальной яркости температура там составляет от 10 до 30 тысяч градусов Цельсия. Постепенно излучающая сфера расширяется и охлаждается.

Пурсиайнен и его команда пока воздерживаются от окончательных выводов о природе явления, ссылаясь на то, что для этого недостаточно данных. Напомним, однако, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) совсем недавно рассказывали о том, как астрономы объяснили механизм подобной вспышки, впервые полностью отследив событие в его развитии. Также мы рассказывали о сверхновой, вспыхнувшей несколько раз и самом мощном взрыве в наблюдаемой Вселенной.