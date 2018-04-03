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Редактирование ДНК человека и животных 26 минут назад

Новости Наука

3 апреля 201816:27 Евгения Ефимова

Научный журнал отозвал спорную публикацию, "порочащую" технологию CRISPR

Редакция журнала Nature Methods отозвала статью, "порочащую" технологию CRISPR.
Фото Global Look Press.

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Практически год назад, в мае 2017 года, журнал Nature Methods опубликовал статью, которую потом ещё долго обсуждали в научных кругах. Авторы работы из Стэнфордского, Колумбийского и Айовского университетов сделали предположение: революционный метод редактирования генов CRISPR может быть довольно опасным. По их словам, в ходе работы было обнаружено огромное число генетических "удалений" или "вставок" большого размера, связанных именно с процессом работы системы CRISPR.

Реакция коллег не заставила себя долго ждать: публикация вызвала множество споров. Причина отчасти состояла в том, что многие специалисты рассматривают CRISPR в качестве эффективного инструмента для борьбы с болезнями, а побочные эффекты могут серьёзно навредить развитию этой области.

Обсуждение статьи продолжалось целый год, и на этой неделе им подвели итог: журнал отозвал публикацию годичной давности после рассмотрения четырьмя независимыми рецензентами.

Поясним, что система CRISPR-Cas9 состоит из искусственно созданной наводящей РНК и фермента Cas9. Этот комплекс загружается в безобидный аденоассоциированный вирус (AAV) и с его помощью доставляется в ядро клетки. Молекула РНК содержит копию небольшого фрагмента ДНК, соответствующего месту, где нужно сделать разрез "молекулярными ножницами". Она прикрепляется к заданному участку, после чего белок Cas9 разрезает цепочку молекулы ДНК.

Благодаря этому методу исследователи могут модифицировать геном любого организма – растения, животного и человека, в том числе человеческого эмбриона. К слову, не так давно процесс редактирования гена впервые засняли на видео.

Авторы нашумевшей работы использовали технологию редактирования генома CRISPR, чтобы вылечить слепоту у лабораторных мышей путём изменения ДНК. На деле же оказалось, что применение CRISPR привело к более чем тысячи непреднамеренным воздействиям на другие гены (проще говоря, побочным эффектам). Естественно, научное сообщество было обеспокоено этими выводами.

Специалисты уже знали, что даже при применении столь точного инструмента как CRISPR могут возникнуть побочные эффекты. Но количество таких "оплошностей" (более тысячи), заявленное авторами новой работы, было слишком большим.

Исследователи тогда заявили: полученные выводы свидетельствуют о том, что CRISPR нуждается в серьёзной доработке, и сделать это необходимо до того, как технология будет применяться как чудодейственное лекарство от невероятного числа болезней.

Спустя время авторов спорной работы стали обвинять в "неосторожных выводах" и начали приводить недостатки их метода исследованиях на мышах. А в феврале 2018 года специалисты Института Сенгера (Великобритания) заново провели спорное исследование. На этот раз учёные не обнаружили в ходе работы значительное количество незапланированных мутаций.

Недавно авторы статьи, вызвавшей столько споров, опубликовали препринт другой работы. Исследователи провели уже другие эксперименты на мышах, однако использовали прежний метод, чтобы отыскать потенциальные побочные действия. В результате они также не нашли большого числа непреднамеренных генетических мутаций, обнаруженных весной прошлого года.

Всего несколько дней спустя — и после почти года споров и обсуждений – редакция журнала Nature Methods приняла решение отозвать статью.

Редакция отмечает, что в публикации, вышедшей годом ранее, недостаточно данных "для обоснования утверждения о неожиданных нецелевых эффектах, возникающих в результате использования CRISPR". Объясняя своё решение, представители издания добавляют, что необходима дополнительная работа, чтобы определить, происходит ли что-то подобное in vivo (внутри живого организма).

Как пишут представители Nature Methods, контрольная группа грызунов и группа животных, подвергавшихся воздействию CRISPR, не являлись им родными "братьями и сёстрами". В связи с этим исследователи не могли точно утверждать, являлись ли генетические различия между группами животных результатом нецелевых мутаций или же были простым естественным отклонением.

Таким образом, основное утверждение научного труда недостаточно подкреплено данными. Собственно, именно это и является причиной отзыва статьи, поясняет редакция.

В редакции при этом оговариваются, что статья, как и положено, рецензировалась. Однако, скорее всего, ошибка была допущена из-за того, что им следовало бы обратиться к ещё одному рецензенту с опытом работы в генетике инбредных штаммов мышей. "Мы сожалеем об этом упущении", — пишут в издании.

Добавим. Несмотря на то, что это конкретное исследование было официально отозвано, никто не утверждает, что технология CRISPR безопасна на 100 процентов. На сегодняшний день мало что известно о побочных эффектах CRISPR, если говорить об использовании технологии непосредственно в организме человека или животного (тесты in vivo). Так что вероятность возникновения нецелевых мутаций нельзя списывать со счетов.

Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) будут следить за развитием ситуации и рассказывать о самых обсуждаемых исследованиях в этой области.

Ранее мы рассказывали о том, что ошибки в рецензируемых статьях легко найти, но сложно исправить. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, некоторые специалисты целенаправленно занимаются поиском ошибок. Например, Дженнифер Бирн (Jennifer Byrne), изучающая генетику рака. В 2017 году журнал Nature внёс её в десятку учёных, более всего повлиявших на науку.

К слову, недавно был создан новый сайт, помогающий исследователям улучшать научные статьи, а другая программа позволит быстро вникнуть в суть большого текста.

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