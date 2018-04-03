Система tax free теперь и в России: пилотный проект стартует в трех городах

Иностранным туристам станет выгоднее покупать товары в России. Уже с 10 апреля должна заработать система tax free. Пилотный проект стартует в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Чуть позже примкнут и другие города предстоящего чемпионата мира по футболу. У гостей из-за рубежа, которые будут делать покупки в наших магазинах, появится возможность, покидая страну, вернуть налог на добавленную стоимость.

В ГУМе как обычно толпы иностранцев сметают товар с прилавков, просят снять с витрины, а скоро туристический поток и вовсе увеличиться вдвое. С 10 апреля в столице заработает система tax free. Если иностранец покупает товары в России и увозит их с собой, то ему частично вернут налог на добавленную стоимость — от 10 до 18 процентов от суммы покупки. Все туристы считают такое нововведение выгодным.

- Конечно, я рассчитываю на возможность пользоваться системой tax free!

- Это здорово, когда деньги возвращаются мне обратно.

- Конечно, это выгодно для туристов.

Реформа приурочена к чемпионату мира по футболу. Пока система будет работать в тестовом режиме в трех городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Иностранные гости смогут вернуть налог с купленной одежды, бытовой техники, парфюмерии, книг и даже лекарств. В магазине будут выдавать специальные чеки.

"Заполняют данные туриста, они могут быть сканированы, паспорт фотографируется и автоматически заносится. Вбивается номер чека и распечатывается форма – это две секунды", — рассказывает Наталья Яшкина, генеральный директор компании-оператора.

Приобрести товар, с которого потом вернут НДС, пока можно не во всех магазинах. В основном это крупные торговые центры. Но к чемпионату число торговых точек увеличится под сотню. Чтобы налог вернули, нужно соблюсти некоторые правила.

"Общая стоимость товаров, которая приобретается в торговой точке в течение дня, должна быть не менее 10 тысяч рублей", — объясняет Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли.

Часть денег за покупки можно вернуть в зоне tax free аэропорта. Вот как это устроено в подмосковном Внукове: при себе интурист должен иметь паспорт, приобретенные товары, чеки. Покупки можно сдать в багаж или взять в качестве ручной клади, но сначала предъявить сотрудникам таможни. Все в одном месте.

"Пассажир перед паспортным контролем в таможенной зоне может обратиться к таможеннику, который сверяет чеки, сверяет багаж, ручную кладь и непосредственно в банке получает денежные средства или в электронном виде оформляет на карточку", — поясняет Алексей Шабашов, начальник аэровокзального комплекса.

Нововведение, казалось бы, рассчитанное только на иностранцев, положительно отразится и на россиянах. Туристы станут покупать активнее, а коммерсанты отчислять в казну больше налогов. Ближе к чемпионату мира по футболу к tax free присоединятся города, в которых пройдут матчи. Если система зарекомендует себя положительно, ее введут по всей стране.