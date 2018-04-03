Французы разработали приложение, которое оценивает убедительность речи человека

Ученые из Сорбонны разработали программу Cleese, которая оценивает убедительность той или иной произнесенной фразы. Чтобы узнать, насколько ваша речь убедительна, достаточно включить программу и сказать любое слово в микрофон. Cleese подскажет, как сделать речь уверенней, сообщает Zme Science.

После того, как программа получит от пользователя фразу, она сгенерирует больше тысячи вариантов ее произнесения для различных коммуникативных ситуаций. К примеру, короткое приветствие Cleese заставит звучать агрессивно, настойчиво, разочарованно, взволнованно и не только.

Исследователи сделали вывод, что для того, чтобы сразу звучать уверенно, необходимо произносить фразу с нисходящей интонацией, а если вы хотите внушить собеседнику доверию, стоит в конце высказывания повысить тон.

Инструкция по тому, как пользоваться программой, опубликована на сайте Cleese.