Домрачева про Бьорндалена: горжусь этим мужчиной

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram опубликовала пост, который посвятила своему супругу норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену. Ранее тот объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

"Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим мужчиной, — написала Домрачева. — Мужчина, разбивший границы, мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений".