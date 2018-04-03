35 человек пострадали в ФРГ после столкновения двух поездов

Два поезда метро столкнулись в немецком городе Дуйсбург в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, на западе ФРГ.

Как передает ТАСС, со ссылкой на издание Focus, при этом пострадали, как минимум, тридцать пять пассажиров. Состояние двух из них врачи оценивают, как тяжелое.

Авария произошла на одной из станций линии U79 в городском районе Майдерих, когда по неизвестной причине один поезд врезался в другой.

"Ситуация могла бы быть намного хуже. Большинство пострадавших отделались синяками из-за того, что поезда перевернулись", — заявил представитель местной спасательной службы.

На месте происшествия работают пожарные и полицейские. Идется расследование ЧП.