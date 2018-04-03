Сербия планирует купить российское оружие

Вооруженные силы Сербии интересуются российской военной техникой. Министры обороны двух стран, Александр Вулин и Сергей Шойгу, обсудили возможность поставки Республике такого вооружения, как четыре многоцелевых вертолета Ми-17, столько же ударных Ми-35, а также боевые машины пехоты БМП-2, сообщает агентство РИА Новости.

Кроме того, Сербия планирует и дальше закупать у России истребители МиГ и танки Т-72. Как заявил глава республиканского военного ведомства Александр Вулин, армия государства вооружается, так как нужно быть готовым к самому худшему развитию событий. Тем более что сильная сербская армия – это гарантия стабильности на Балканах.

Кстати, вчера стало известно, что до конца этого года Россия должна передать Белоруссии четыре учебно-боевых самолета Як-130 и батарею зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Контракт подписан и заказчик уже выплатил аванс.

Ранее Россия поставила соседнему государству четыре батареи "Торов". Плюс заключила контракт на 12 многоцелевых истребителей Су-30СМ. Его стоимость оценивается в 600 миллионов долларов. Заказчик получит новые боевые самолеты не раньше, чем через год.