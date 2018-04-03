Новости Общество

Все видео этой рубрики
3 апреля 201819:14

В Турции разрабатывают письменность для языка свистунов

Читайте нас в Telegram

Турецкие лингвисты начали разрабатывать письменность для уникального языка свиста ("куш дили"), с помощью которого общаются около 10 тысяч жителей провинции Гиресун в Понтийских горах на северо-востоке страны. Ученые опасается, что 400-летняя языковая традиция может забыться, если ее не записать, сообщает Hurriyet.

Язык свиста прекрасно подходит для общения в горах. С его помощью при хорошей погоде можно передать информацию на расстояние до 30 километров.

Команда лингвистов из турецкого регионального университета разрабатывает алфавит для записи свиста. Вместе с исследователями языка работают музыканты. Они записывают образцы необычной речи нотами, после чего ученые переведут их в буквы.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как звучит язык свиста.

В 2017 году уникальный горный язык внесли в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО. Считается, что грамматика "куш дили" схожа с устройством разговорного турецкого.

С 1997 года в деревне Кушкой проводят фестиваль "птичьего языка". Местные дети учат основы свиста в школе.

Сейчас

19:03

"Аэрофлот" отозвал иск к жене Аршавина

18:20

Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России

18:08

Медики: Скрипаль в критическом состоянии, дочь в стабильном

17:49

В Германии столкнулись поезда метро

16:42

Путин: пуск АЭС "Аккую" создаст в Турции новую отрасль экономики

15:37

На квитанциях ЖКХ больше нельзя печатать рекламу

15:17

Путин прибыл в Анкару

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России

Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России

49 минут назад
Путин: пуск АЭС "Аккую" создаст в Турции новую отрасль экономики

Путин: пуск АЭС "Аккую" создаст в Турции новую отрасль экономики

2 часа назад
35 человек пострадали в ФРГ после столкновения двух поездов

35 человек пострадали в ФРГ после столкновения двух поездов

1 час назад
В отношении экс-главы правительства Дагестана завели новое уголовное дело

В отношении экс-главы правительства Дагестана завели новое уголовное дело

53 минуты назад
Росгвардия: ЧОП в "Зимней вишне" взял на себя функции пожароохраны

Росгвардия: ЧОП в "Зимней вишне" взял на себя функции пожароохраны

4 часа назад
На сцене театра в Сургуте Аронова возглавила забастовку из-за невыплаченного гонорара

На сцене театра в Сургуте Аронова возглавила забастовку из-за невыплаченного гонорара

5 часов назад
Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"

Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"

8 часов назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
Поргина ответила балерине на откровения о любовной связи с Караченцовым

Поргина ответила балерине на откровения о любовной связи с Караченцовым

59 минут назад
Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

21 час назад
У вымершего варана обнаружен и третий, и четвёртый глаз

У вымершего варана обнаружен и третий, и четвёртый глаз

1 час назад
Intel выпустила сверхмощный шестиядерный чип Core i9 для ноутбуков

Intel выпустила сверхмощный шестиядерный чип Core i9 для ноутбуков

1 час назад
В московском дворе нашли припаркованный самолет

В московском дворе нашли припаркованный самолет

2 часа назад
Потерянный в Тайване фотоаппарат за два года проплыл 250 километров и все еще работает

Потерянный в Тайване фотоаппарат за два года проплыл 250 километров и все еще работает

2 часа назад
Путин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ

Путин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ

2 часа назад
5 курортов Крыма с самой дешевой недвижимостью для покупки

5 курортов Крыма с самой дешевой недвижимостью для покупки

3 часа назад
В пасхальную ночь работу московского транспорта продлят

В пасхальную ночь работу московского транспорта продлят

3 часа назад
Возможности человеческого уха впервые воспроизвели в наноразмерном резонаторе

Возможности человеческого уха впервые воспроизвели в наноразмерном резонаторе

4 часа назад
Не можете справиться с тревожностью? Заведите питомца!

Не можете справиться с тревожностью? Заведите питомца!

4 часа назад
Питерский насильник-форточник десять лет проникал к жертвам по утрам

Питерский насильник-форточник десять лет проникал к жертвам по утрам

4 часа назад
Лолита вспомнила, как выкарабкивалась из психушки после распада дуэта с Цекало

Лолита вспомнила, как выкарабкивалась из психушки после распада дуэта с Цекало

4 часа назад
Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II

Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II

4 часа назад
Астрономы разглядели самую далёкую отдельную звезду в истории

Астрономы разглядели самую далёкую отдельную звезду в истории

4 часа назад
Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу

Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу

5 часов назад
Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру

Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру

5 часов назад
Аман Тулеев стал депутатом

Аман Тулеев стал депутатом

5 часов назад
В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей

В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей

6 часов назад
В преддверии "сезона" подмосковный суд закрыл 14 сайтов для зацеперов

В преддверии "сезона" подмосковный суд закрыл 14 сайтов для зацеперов

6 часов назад
Навстречу лету: 7 идей, как подготовить загородный дом к теплому сезону

Навстречу лету: 7 идей, как подготовить загородный дом к теплому сезону

6 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 3 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 3 апреля 2018 года (13:00)

6 часов назад
553
Поезда, как самолеты: в России появятся невозвратные ж\д билеты

Поезда, как самолеты: в России появятся невозвратные ж\д билеты

6 часов назад
Дрова из леса: валежник стал недревесным ресурсом

Дрова из леса: валежник стал недревесным ресурсом

6 часов назад
Бьорндален завершил карьеру

Бьорндален завершил карьеру

6 часов назад
Банковский счет после гречки: британские СМИ выдвигают новые версии отравления Скрипалей

Банковский счет после гречки: британские СМИ выдвигают новые версии отравления Скрипалей

7 часов назад
Инженеры из России создали мимический сканер для кинематографа

Инженеры из России создали мимический сканер для кинематографа

7 часов назад
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

7 часов назад
Комар встал на крыло: поздняя весна в Москве вступает в права

Комар встал на крыло: поздняя весна в Москве вступает в права

7 часов назад
Секретный бункер под Белым домом на случай ядерной войны загадили полчища мух

Секретный бункер под Белым домом на случай ядерной войны загадили полчища мух

7 часов назад
Стоны мешали спать: найден подозреваемый в убийстве пациента клиники

Стоны мешали спать: найден подозреваемый в убийстве пациента клиники

7 часов назад
Котельнич: родина древних ящеров

Котельнич: родина древних ящеров

7 часов назад
Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом

Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом

8 часов назад
СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиян

СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиян

8 часов назад
Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

8 часов назад
Вести.net: BMW и Mercedes будут вместе развивать каршеринг

Вести.net: BMW и Mercedes будут вместе развивать каршеринг

8 часов назад
Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

9 часов назад
"Первому игроку приготовиться" стал главным хитом Спилберга за 10 лет

"Первому игроку приготовиться" стал главным хитом Спилберга за 10 лет

9 часов назад
В России снимут мультфильм о Кощее Бессмертном, каким его еще не видели

В России снимут мультфильм о Кощее Бессмертном, каким его еще не видели

9 часов назад
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

9 часов назад
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду

5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду

9 часов назад
Звезда сериала "Последний из Магикян" сядет на 22 года за порно с детьми

Звезда сериала "Последний из Магикян" сядет на 22 года за порно с детьми

9 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50