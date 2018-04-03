Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 апреля 201820:17 Салима Зариф

Признаете себя украинцами - отпустим: ультиматум рыбакам "Норда"

Читайте нас в Telegram

На Украине предъявлено обвинение капитану российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного в Азовском море 25 марта. Моряку грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение правил пересечения границы. На борту сейнера, который сейчас стоит под арестом в порту украинского Бердянска, находятся 10 членов экипажа. Все — граждане России. Но пограничники отобрали у рыбаков паспорта, а в качестве главного условия освобождения потребовали признать себя украинцами. В Крыму все это называют государственным пиратством.

Габариты их общей камеры 25 на 6 метров. Таковы размеры палубы рыболовецкого судна "Норд" , где вот уже вторую неделю фактически в заключении находятся 10 россиян. Экипаж сейнера удерживается в порту Бердянска украинскими пограничниками. У рыбаков отобрали российские паспорта и заставляют признать себя гражданами Украины. При этом российского консула к ним не пускают, объясняя тем, что россиян на борту — нет.

"Сразу же начали вести диалог с каждым членом экипажа на тему, что если вдруг каким-то волшебным образом у нас на руках окажутся паспорта граждан Украины, которые у нас были до 2014 года, то эта проблема сама собой решится. Мы сможем быстро вернуться к своим семьям и родным", — рассказал Владимир Горбенко, капитан судна "Норд".

Весь экипаж — крымский. Дома, в Керчи места себе не находят родные. И семье капитана сейчас труднее всего. Если он под давлением признает себя украинцем, его могут обвинить в "нарушении порядка въезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны". Эта статья-нонсенс украинского законодательства — предусматривает до трех лет тюрьмы.

"Воды совместного пользования" таков юридический статус той части Азовского моря, где было задержано судно. То есть границы не нарушены, все правила соблюдены. Фактически речь идет о бандитизме, об украинском государственном пиратстве. В России возбуждено уголовное дело. Статья 211-я — угон судна.

"Эти люди ни в чем не виноваты, этих людей надо отпустить. Официально вот никакого обвинения им не предъявили, в том и дело. Их вообще более 72 часов продержали без какого-либо основания. Мы вообще 4 года уже ходим ловить эту рыбу совершенно спокойно. Эту маленькую тюльку, несчастную хамсу. Видимо это стратегическое оружие", — рассказала Анна Шевелева, пресс-секретарь рыболовецкого колхоза.

Пять с половиной тонн азовской тюльки — уже не свежей — по-прежнему в трюме. Трюм опечатан, электрооборудование работает без какого-либо контроля. А это пожароопасная проблема. Дважды к судну вызывали скорую помощь — гипертонический криз. Члены экипажа — люди в основном немолодые. Среди них одна женщина — повар. Экипаж питается сейчас тем, что приносят из города адвокаты. Сами рыбаки не имеют права сойти на берег.

"Угрозы по этому поводу вплоть до того, что будет применяться оружие на поражение. Вот. Ну, понятно, после 5 комментариев вот у Владимира Николаевича тут давление скачет. Но таких мыслей даже нет у членов экипажа. Все мы настроены на, скажем так, юридическое урегулирование этого вопроса. Но, к сожалению, безрезультатно".

4 марта украинский суд должен рассмотреть жалобу адвокатов экипажа судна "Норд" на незаконное задержание. Это, правда, уже вторая попытка и надежда, что она окажется удачной — слабая. В первый раз в суде ответили адвокатам так — докажите, что бердянский порт находится в Бердянске.

Сейчас

19:03

"Аэрофлот" отозвал иск к жене Аршавина

18:20

Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России

18:08

Медики: Скрипаль в критическом состоянии, дочь в стабильном

17:49

В Германии столкнулись поезда метро

16:42

Путин: пуск АЭС "Аккую" создаст в Турции новую отрасль экономики

15:37

На квитанциях ЖКХ больше нельзя печатать рекламу

15:17

Путин прибыл в Анкару

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России

Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России

2 часа назад
Путин: пуск АЭС "Аккую" создаст в Турции новую отрасль экономики

Путин: пуск АЭС "Аккую" создаст в Турции новую отрасль экономики

3 часа назад
35 человек пострадали в ФРГ после столкновения двух поездов

35 человек пострадали в ФРГ после столкновения двух поездов

2 часа назад
Адвоката приговорили к 30 дням тюрьмы по делу о вмешательстве России в выборы США

Адвоката приговорили к 30 дням тюрьмы по делу о вмешательстве России в выборы США

49 минут назад
"Аэрофлот" отозвал иск к жене Аршавина

"Аэрофлот" отозвал иск к жене Аршавина

1 час назад
На сцене театра в Сургуте Аронова возглавила забастовку из-за невыплаченного гонорара

На сцене театра в Сургуте Аронова возглавила забастовку из-за невыплаченного гонорара

7 часов назад
Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"

Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"

9 часов назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
Поргина ответила балерине на откровения о любовной связи с Караченцовым

Поргина ответила балерине на откровения о любовной связи с Караченцовым

2 часа назад
Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

23 часа назад
На чемпионат мира по футболу 2018 года продано 1,7 млн билетов

На чемпионат мира по футболу 2018 года продано 1,7 млн билетов

27 минут назад
Признаете себя украинцами - отпустим: ультиматум рыбакам "Норда"

Признаете себя украинцами - отпустим: ультиматум рыбакам "Норда"

30 минут назад
В Европе из-за компьютерного сбоя могут задержать десятки тысяч рейсов

В Европе из-за компьютерного сбоя могут задержать десятки тысяч рейсов

31 минута назад
У Владимира Жириновского родился внук

У Владимира Жириновского родился внук

57 минут назад
Супруг Елизаветы II госпитализирован, его ждет операция

Супруг Елизаветы II госпитализирован, его ждет операция

1 час назад
В Китае начали продавать смартфон с батареей как у ноутбука

В Китае начали продавать смартфон с батареей как у ноутбука

1 час назад
В отношении экс-главы правительства Дагестана завели новое уголовное дело

В отношении экс-главы правительства Дагестана завели новое уголовное дело

2 часа назад
У вымершего варана обнаружен и третий, и четвёртый глаз

У вымершего варана обнаружен и третий, и четвёртый глаз

3 часа назад
Intel выпустила сверхмощный шестиядерный чип Core i9 для ноутбуков

Intel выпустила сверхмощный шестиядерный чип Core i9 для ноутбуков

3 часа назад
В московском дворе нашли припаркованный самолет

В московском дворе нашли припаркованный самолет

4 часа назад
Потерянный в Тайване фотоаппарат за два года проплыл 250 километров и все еще работает

Потерянный в Тайване фотоаппарат за два года проплыл 250 километров и все еще работает

4 часа назад
Путин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ

Путин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ

4 часа назад
5 курортов Крыма с самой дешевой недвижимостью для покупки

5 курортов Крыма с самой дешевой недвижимостью для покупки

5 часов назад
В пасхальную ночь работу московского транспорта продлят

В пасхальную ночь работу московского транспорта продлят

5 часов назад
Возможности человеческого уха впервые воспроизвели в наноразмерном резонаторе

Возможности человеческого уха впервые воспроизвели в наноразмерном резонаторе

5 часов назад
Не можете справиться с тревожностью? Заведите питомца!

Не можете справиться с тревожностью? Заведите питомца!

5 часов назад
Росгвардия: ЧОП в "Зимней вишне" взял на себя функции пожароохраны

Росгвардия: ЧОП в "Зимней вишне" взял на себя функции пожароохраны

5 часов назад
Лолита вспомнила, как выкарабкивалась из психушки после распада дуэта с Цекало

Лолита вспомнила, как выкарабкивалась из психушки после распада дуэта с Цекало

6 часов назад
Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II

Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II

6 часов назад
Астрономы разглядели самую далёкую отдельную звезду в истории

Астрономы разглядели самую далёкую отдельную звезду в истории

6 часов назад
Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу

Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу

6 часов назад
Аман Тулеев стал депутатом

Аман Тулеев стал депутатом

7 часов назад
В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей

В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей

7 часов назад
Навстречу лету: 7 идей, как подготовить загородный дом к теплому сезону

Навстречу лету: 7 идей, как подготовить загородный дом к теплому сезону

7 часов назад
Поезда, как самолеты: в России появятся невозвратные ж\д билеты

Поезда, как самолеты: в России появятся невозвратные ж\д билеты

8 часов назад
Дрова из леса: валежник стал недревесным ресурсом

Дрова из леса: валежник стал недревесным ресурсом

8 часов назад
Бьорндален завершил карьеру

Бьорндален завершил карьеру

8 часов назад
Котельнич: родина древних ящеров

Котельнич: родина древних ящеров

9 часов назад
Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом

Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом

9 часов назад
Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

10 часов назад
Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

10 часов назад
"Первому игроку приготовиться" стал главным хитом Спилберга за 10 лет

"Первому игроку приготовиться" стал главным хитом Спилберга за 10 лет

10 часов назад
В России снимут мультфильм о Кощее Бессмертном, каким его еще не видели

В России снимут мультфильм о Кощее Бессмертном, каким его еще не видели

10 часов назад
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду

5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду

10 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Впервые в России: фестиваль Ростроповича закрывает "Римская трилогия" и мультимедиа

Впервые в России: фестиваль Ростроповича закрывает "Римская трилогия" и мультимедиа

32 минуты назад
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50