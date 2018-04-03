Признаете себя украинцами - отпустим: ультиматум рыбакам "Норда"Читайте нас в Telegram
На Украине предъявлено обвинение капитану российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного в Азовском море 25 марта. Моряку грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение правил пересечения границы. На борту сейнера, который сейчас стоит под арестом в порту украинского Бердянска, находятся 10 членов экипажа. Все — граждане России. Но пограничники отобрали у рыбаков паспорта, а в качестве главного условия освобождения потребовали признать себя украинцами. В Крыму все это называют государственным пиратством.
Габариты их общей камеры 25 на 6 метров. Таковы размеры палубы рыболовецкого судна "Норд" , где вот уже вторую неделю фактически в заключении находятся 10 россиян. Экипаж сейнера удерживается в порту Бердянска украинскими пограничниками. У рыбаков отобрали российские паспорта и заставляют признать себя гражданами Украины. При этом российского консула к ним не пускают, объясняя тем, что россиян на борту — нет.
"Сразу же начали вести диалог с каждым членом экипажа на тему, что если вдруг каким-то волшебным образом у нас на руках окажутся паспорта граждан Украины, которые у нас были до 2014 года, то эта проблема сама собой решится. Мы сможем быстро вернуться к своим семьям и родным", — рассказал Владимир Горбенко, капитан судна "Норд".
Весь экипаж — крымский. Дома, в Керчи места себе не находят родные. И семье капитана сейчас труднее всего. Если он под давлением признает себя украинцем, его могут обвинить в "нарушении порядка въезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны". Эта статья-нонсенс украинского законодательства — предусматривает до трех лет тюрьмы.
"Воды совместного пользования" таков юридический статус той части Азовского моря, где было задержано судно. То есть границы не нарушены, все правила соблюдены. Фактически речь идет о бандитизме, об украинском государственном пиратстве. В России возбуждено уголовное дело. Статья 211-я — угон судна.
"Эти люди ни в чем не виноваты, этих людей надо отпустить. Официально вот никакого обвинения им не предъявили, в том и дело. Их вообще более 72 часов продержали без какого-либо основания. Мы вообще 4 года уже ходим ловить эту рыбу совершенно спокойно. Эту маленькую тюльку, несчастную хамсу. Видимо это стратегическое оружие", — рассказала Анна Шевелева, пресс-секретарь рыболовецкого колхоза.
Пять с половиной тонн азовской тюльки — уже не свежей — по-прежнему в трюме. Трюм опечатан, электрооборудование работает без какого-либо контроля. А это пожароопасная проблема. Дважды к судну вызывали скорую помощь — гипертонический криз. Члены экипажа — люди в основном немолодые. Среди них одна женщина — повар. Экипаж питается сейчас тем, что приносят из города адвокаты. Сами рыбаки не имеют права сойти на берег.
"Угрозы по этому поводу вплоть до того, что будет применяться оружие на поражение. Вот. Ну, понятно, после 5 комментариев вот у Владимира Николаевича тут давление скачет. Но таких мыслей даже нет у членов экипажа. Все мы настроены на, скажем так, юридическое урегулирование этого вопроса. Но, к сожалению, безрезультатно".
4 марта украинский суд должен рассмотреть жалобу адвокатов экипажа судна "Норд" на незаконное задержание. Это, правда, уже вторая попытка и надежда, что она окажется удачной — слабая. В первый раз в суде ответили адвокатам так — докажите, что бердянский порт находится в Бердянске.
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