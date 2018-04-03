Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) под управлением Павла Когана отмечает грандиозное событие — 75 лет со дня основания. 13 апреля в Большом зале Консерватории (Большая Никитская, 13/6) состоится юбилейный концерт.

Программа этого вечера в полной мере отражает исключительную универсальность МГАСО как блистательного интерпретатора романтической западноевропейской и русской музыки.

В первом отделении прозвучит восхитительная Третья симфония Иоганнеса Брамса. Второе отделение — время жемчужин русской музыки. Его откроет "Классическая" симфония Сергея Прокофьева, вошедшая (как и предыдущее произведение) в список 100 произведений, благодаря которым можно без памяти полюбить классическую музыку. После ряда дерзких работ, взбудораживших публику, Прокофьев сочинил симфонию в духе Гайдна, и она сразу стала хитом на все времена.

Концерт завершится выдающимся образцом русской чувственности и страстности Cеребряного века — "Поэмой экстаза" Александра Скрябина. В богатстве красок Поэмы будут виртуозно переливаться соло скрипки (концертмейстер МГАСО − Роман Филипов) и соло трубы (Омар Томазони – специальный гость, солист Королевского оркестра Амстердама Concertgebouw).

Начало концерта – в 19:00, Большой зал Консерватории.