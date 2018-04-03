Клуб ФНЛ "Динамо" может переехать из Санкт-Петербурга в Сочи

Футбольный клуб "Динамо" из Санкт-Петербурга, который в прошлом сезоне выиграл турнир в зоне Запад ПФЛ, а в этом году занимает 7-е место в Футбольной национальной лиге, может сменить географическую прописку. Владельцы команды обсуждают потенциальную возможность переезда в Сочи.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, который, впрочем, заявил, что "от разговоров до дела еще далеко": "Разговоры ведутся, — цитирует ТАСС слова Рубашко. — Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается".

Тем не менее, функционер подтвердил, что "основания для переезда могут быть": "Но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион "Фишт", благоприятные условия для развития футбола, так что все логично".

По некоторым данным, исходящим из окружения владельца "Динамо" Бориса Ротенберга, вопрос переезда клуба в Сочи обсуждается не впервые. И, если это произойдет, то клуб сохранит свое юридическое лицо, но, скорее всего, сменит название.