Анну Нетребко выгнали из театра

Оперную певицу Анну Нетребко выгнали из лондонского театра.

Она пришла на спектакль "Алладин" вместе со своей семьей – мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Однако за пять минут до начала шоу их согнали с мест, так как оказалось, что билеты недействительны из-за повторного бронирования.

На своей странице в Instagram Анна сообщила, что билеты они купили в кассе на площади Лестер. Они обошлись певице в 600 евро.