Сергей Тетюхин завершает карьеру волейболиста

Знаменитый российский волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин решил закончить карьеру профессионального спортсмена. 42-летний атлет объявил об этом после первого финального матча Кубка ЕКВ, в котором его нынешний клуб "Белогорье" победил турецкий "Зираат Банкаси" (3:0).

"Этот сезон – последний для меня", – сообщил журналистам ветеран, который провел в составе сборной страны шесть Олимпиад (на четырех выигрывал медали), а на Играх-2016 был знаменосцем российской олимпийской команды.

Тетюхин – призер чемпионатов мира и Европы, обладатель Кубка мира и победитель Мировой лиги. В клубной карьере волейболист по десять раз выигрывал чемпионат России и национальный Кубок. Он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов и выигрывал чемпионат мира среди клубных команд. За "Белогорье" он выступает на протяжении последних семи лет.