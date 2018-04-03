Михаила Угарова похоронят на Троекуровском кладбище, прощание – 5 апреля

"Деньги, к сожалению, нужны очень срочно. Похороны в четверг, а без оплаты они невозможны", — это со страницы в Facebook столичного Театра.doc. Объявили сбор средств на погребение художественного руководителя Михаила Угарова. Он умер 2 апреля от сердечного приступа. Пожалуй, мало, кто станет спорить: большая потеря. Во-первых, был одним из тех, кто создавал этот театр с нуля — тогда еще в Трехпрудном переулке. Во-вторых, опять же, во многом с нуля создал в России сам жанр так называемой документальной пьесы. Плюс — множество фестивалей, кинопоказы, дорога в профессию молодым драматургам, две "Золотые маски". Как говорится, неоценимый вклад. Вот только обсуждают сегодня не только все это, а еще и весьма спорную ситуацию как раз с похоронами. Коллеги настаивают: должен быть предан земле на Троекуровском кладбище Москвы. Однако бесплатного места для праха Угарова там нет. Можно только купить, якобы аж за 740 тысяч рублей. Собственно, их и собирают. Опубликовали реквизиты. Просят максимальной огласки. Правда ли все так?

Решение похоронить драматурга и режиссера на Троекуровском кладбище принимала семья. Но сумма оказалась неподъемной для негосударственного театра. В социальных сетях сразу же нашлись те, кто тему похорон драматурга и режиссера поднял на вилы: мол, торгуют местами, мол вымогатели. Хотя ни о какой торговле местами на элитном кладбище и речи не идет – все в рамках действующего законодательства. В подтверждение этому – слова юриста Максима Сурова: "Троекуровское кладбище принадлежит Москве. Если вы хотите захоронить близкого, все это идет через торги. Потому что кладбище принадлежит городу Москве. Все проходит через электронные торги. Но есть и исключение: если человек умер, и нужно срочно, то тоже делается заявка, но только без торгов, но вы должны заплатить двойную сумму".

Бесплатно на Троекуровском хоронят лиц, при жизни отмеченных государственными наградами. Так же возможно бесплатное захоронение в родственную могилу. А вот стоимость аренды места для погребения на элитном московском кладбище начинается от 100 тысяч рублей, в зависимости от места. 370 тысяч рублей – это стоимость участка, на котором пожелали родственники похоронить Уварова, с условиями срочности сумма без торгов возросла вдвое. Вся математика. Нужную сумму собирали, что говорится, всем миром.

"Мы хотим, что бы Михаила Юрьевича похоронили на Троекуровском, а во-вторых, мы хотим, чтобы он был рядом с нами, чтобы мы могли к нему приехать, — поясняет режиссер Зарема Заудинов. — Он всегда говорил: мне не дадут народного, но теперь оказывается, что он и есть народный. И это будет такой народный памятник ему".

Как говорят коллеги, он жил театром, он им дышал. В первый же год своего существования, в 2002-м, Театр.doc поставил рекорд страны по количеству премьер в течение года — их было 10. Кроме того, в театре проходили акции — Ингеборга Дапкунайте, например, читала пьесу заключенной из женской колонии, люди с синдромом Дауна играли сценки по мотивам Гоголя. Планов всегда было много, времени всегда было мало.

"Михаил Юрьевич работал всегда — либо писал, либо репетировал, либо преподавал, и это был постоянный процесс, который не останавливался", — добавляет Зарема Заудинов.

Заниматься здоровьем он не успевал: театр, театр, театр. Постоянные переезды, неустроенность и нехватка денег на новые постановки и акции – все пропускал через себя, через больное сердце, которое в конечном итоге и подвело. Острая сердечная недостаточность. Скорая за пять минут приехала, но опоздала.

Прощание с художественным руководителем, драматургом, режиссером, сценаристом Михаилом Угаровым пройдет в четверг, 5 апреля, в Храме Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке. Похоронят мастера на Троекуровском кладбище столицы.