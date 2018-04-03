Хоккейный "Спартак" может возглавить Андрей Николишин

Московский клуб "Спартак", который впервые за последние шесть сезонов вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, может поменять главного тренера, который и сумел добиться с командой этого успеха. Вадиму Епанчинцеву руководители "красно-белых" готовы предпочесть Андрея Николишина.

Епанчинцев проводил свой первый сезон в КХЛ и сразу вывел "Спартак" в восьмерку сильнейших в Западной конференции, напоминает "Спорт-экспресс". Однако переговоры по продлению контракта с 42-летним специалистом зашли в тупик и функционеры московского клуба стали склоняться к варианту с Николишиным.

Николишин работал в двух клубах КХЛ – "Тракторе" и "Амуре", при этом в челябинской команде он, как и Епанчинцев, в свой первый тренерский сезон сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина. В случае назначения Николишина в штаб московской команды войдет белорусский тренер Владимир Цыплаков, работавший с ним в "Тракторе".