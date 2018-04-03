Управление полетами над Европой восстановлено

Европейский авиадиспетчер Eurocontrol сообщил о восстановлении штатной работы системы управления воздушным движением в Европе после произошедшего днем крупного сбоя.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в организации, подчеркнув, что удалось наладить систему ETFMS (Усовершенствованной тактической системы управления воздушным движением).

Ранее 3 апреля Европейская организация безопасности воздушной навигации проинформировала мировую общественность о сбое в системе планирования и управления воздушным движением, в результате которого из 29,5 тысячи рейсов почти половина могла быть затронута задержками в расписании.

Отмечается, что за более чем 20 лет работы ETFMS, в системе произошел лишь один сопоставимый с нынешним сбой — в 2001 году.