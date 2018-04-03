Лига чемпионов. "Бавария" в гостях переиграла "Севилью"

Матчем в испанской Севилье между местным клубом и мюнхенской "Баварией" завершилась программа первого дня четвертьфинальных матчей футбольной Лиги чемпионов. Хозяева вели в счете, но затем пропустили два мяча и уступили гостям из Германии – 1:2.

Первый тайм прошел с преимуществом "Севильи", которая больше владела мячом и создала несколько хороших моментов, из которых, впрочем, реализовала только один: забитый мяч на счету Сарабии. Первый ответный гол "Баварии" получился не вполне логичным по смыслу игры в первые 45 мину, но гостям повезло, когда Навас отправил мяч в свои ворота.

А вот то, что мюнхенцы забили во втором тайме, вполне оправданно: немецкий суперклуб значительно прибавил после перерыва, а вот хозяев на весь матч явно не хватило. Впрочем, показалось, что и автогол Наваса стал для "Севильи" "ушатом холодной воды". Победу гостям принес Алькантара. Перед игрой в Мюнхене "Бавария" имеет очень хорошие шансы на полуфинал.