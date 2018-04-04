Госдеп предлагает России прислать замену высланным из США дипломатам

Госдепартамент США заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которых выслали из США из-за так называемого "дела Скрипалей". При этом, по словам госдепа, в самих Соединенных Штатах рассчитывают, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, кого выслали в рамках ответных мер.

Ранее сообщилось, что 60 американских дипломатов — 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге – объявлены в США персонами нон грата. Их возвращение на родину ожидается 5 апреля, передает телеканал "Россия 24". Это – ответный ход Москвы на высылку из США 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, 2 — из генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН).

США, Британия и некоторые страны ЕС выслали российских дипломатов из-за дела о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет в этом Москву. Вместе с тем британская военная лаборатория в Портон-Дауне не подтвердила, что вещество, которым предположительно были отравлены Скрипали, было произведено в России.