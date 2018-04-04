Роналду первым в истории Лиги чемпионов забил голы в 10 матчах подряд

Лидер футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды. Новое достижение звездного форварда установлено в матче Лиги чемпионов против "Ювентуса": нападающий забил два гола и стал первым в истории игроком, кому удавалось забить в 10 матчах евротурнира подряд.

До нынешнего времени, помимо Роналду, в девяти играх Лиги чемпионов кряду удавалось отличиться только голландскому форварду "Манчестер Юнайтед" Руду ван Нистелрою: в сезоне-2002-2003 он отличился, установив прежнее достижение.

И вот Роналду уже на 3-й минуте игры в Турине превзошел заочного конкурента, а затем отличился еще ра, напоминает Чемпионат.Ru. Всего на данный момент на счету Криштиану Роналду 14 голов в десяти матчах мадридского "Реала" в розыгрыше Лиги чемпионов нынешнего сезона.