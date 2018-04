Очевидцы: стрельбу в офисе YouTube могла устроить женщина

Очевидцы говорят, что стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила женщина, проникшая в здание через черный ход. Сообщается, что она белая. Однако данная информация пока не подтверждена, передает телеканал "Россия 24".

Полиция оцепила район, где прогремела стрельба. В госпитале Сан-Франциско сообщили, что готовы принять раненых, однако сколько будет пациентов, неизвестно.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.