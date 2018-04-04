Рынок элитной недвижимости: бизнесмены меняют Лондон на Подмосковье

Российские бизнесмены, проживающие за рубежом, готовятся сменить лондонскую прописку на Подмосковье. Эксперты фиксируют растущий спрос на рынке элитной недвижимости. Так, в 1 квартале количество запросов на покупку жилья класса люкс увеличилось почти на четверть. Интерес подогревают экономические и политические факторы.

Элитную видовую квартиру в 210 квадратных метров в центре лондонского сити любой желающий может приобрести за 7 миллионов фунтов стерлингов; таких предложений все больше. А вот в Москве и Подмосковье наоборот – растет дефицит. Российские бизнесмены возвращают капиталы на родину, прислушавшись к давним советам российских властей. Покупают быстро, выбирают из того, что есть на рынке.

"Запросы, которые были до отъезда из России, поубавились. Если раньше семья могла себе позволить особняк площадью 3000 кв.м. с неограниченным ценовым диапазоном, то сейчас эти запросы корректируются в два раза, а то и больше", — говорит управляющий директор "Метриум Премиум" Илья Менжунов.

Средний чек на покупку элитного жилья составляет примерно 30-40 млн рублей, часто берут сразу несколько объектов. Если говорить о действительно богатых людях, то на российскую элитную недвижимость они готовы тратить до 10 млн долларов. Тем не менее количество выгодных предложений ограничено, а количество желающих только увеличивается. Если продать недвижимость в Европе, вернуться на родину получается практически без потерь. Стоимость квадратного метра сопоставима: 10-20 тысяч долларов за квадратный метр.

"Данная тенденция будет продолжаться. Единственное, основной объем тех проектов, которые выходят, — они представлены в более низком сегменте элитной недвижимости – класс премиум. Там есть свои характеристики", — считает Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики компании Blackwood.

По данным Metrium, с начала года число запросов на недвижимость класса люкс только в Подмосковье увеличилось на 21%. А еще в конце 2017 года был зафиксирован рекордный рост. На покупку элитного жилья наши соотечественники из-за границы перевели 122 млн долларов. Это на двадцать миллионов больше, чем в 2014 году, когда были введены первые санкции и был зафиксирован предыдущий рекорд.

Основная причина возврата капитала на родину — экономическая. Доходность активов в Британии, Германии, США оказалась ниже, чем многие ожидали. Стимулирует спрос, по мнению экспертов, благоприятная экономическая ситуация в России.

"Как ни парадоксально, в сегменте элитного жилья хорошее подспорье для спроса оказывает ипотека. В прошлом году пятая часть всех сделок прошла с привлечением ипотечных кредитов. Ипотека стоит относительно недорого. Деловым людям, как правило, гораздо выгоднее брать эти деньги в кредит, а не вытаскивать из бизнеса", — комментирует ситуацию Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России.

Основным стимулом для возвращения из Лондона в Подмосковье остается политический фактор. Публикация кремлевского доклада и английский закон "О криминальных финансах" прямо или косвенно касается всех состоятельных иностранцев.

Принцип применения нормы аналогичен политической риторике по делу Скрипаля: "докажи, что не виноват". Власти Великобритании оценивают стоимость активов, которые могут быть проверены на чистоту, — в 1,5 млрд фунтов.

В этом году подогретый спросом рынок элитной недвижимости России ждет рост. Как утверждают эксперты, к концу года на одного покупателя в среднем будет приходиться до 10 эксклюзивных предложений в Москве и Подмосковье.