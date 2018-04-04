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4 апреля 201801:18 Артем Кол

Украина не хочет отпускать российский сейнер "Норд"

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4 апреля суд Мариуполя должен рассмотреть жалобу юристов на незаконное задержание российского судна и экипажа. Это уже вторая попытка. На каких условиях сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обещают отпустить моряков?

Родина или свобода – перед таким выбором поставили российских рыбаков украинские власти. Со ссылкой на РИА Новости стало известно о том, что сотрудники СБУ пообещали отпустить моряков домой, если те признают украинское гражданство. У экипажа сейнера "Норд" отобрали российские паспорта и составили административные акты, запрещают покидать судно, а против капитана возбуждают уголовное дело за незаконное посещение территории полуострова Крым.

"Паспорта, которые я им предъявил, они признали незаконными, а значит у меня вообще нет никаких документов, удостоверяющих личность. Незаконными признали и судовые документы, так как они выданы на территории Крыма. Соответственно, получается, что я нарушил закон о пограничной службе и вышел в море без документов на экипаж и на судно", — рассказывает капитан Владимир Горбин.

Сейнер "Норд" пограничная служба Украины задержала в Азовском море более недели назад. По требованию пограничников судно было отбуксировано в Бердянск. На борту рыболовецкого корабля команда из 10 человек; все они жители города Керчь, в 2014 году поменяли гражданство. Но сотрудники СБУ не признают российские паспорта моряков и под этим предлогом вторую неделю не пускают к экипажу российского консула.

"С большим трудом первый раз пришел адвокат. Строились различные препятствия бюрократического характера, как, например, информация от погранслужбы Украины, что личность адвоката нужно устанавливать в течение трех дней. На самом деле каждый раз, когда приходит адвокат, мы переживаем, чтобы это был не последний раз, потому что с помощью этих людей сейчас организовывается какое-то снабжение команды", — говорит Анна Шевелева, пресс-секретарь рыбколхоза "Имени 1 мая".

До сегодняшнего дня портовые службы отказывались предоставлять какую-либо инфраструктуру морякам, ссылаясь на то, что компания-владелец судна зарегистрирована в Крыму по российским законам, но во вторник после обеда эти препоны были сняты. При этом украинские власти заявляют, что это внутренние дела страны. Все задержанные якобы граждане незалежной, которые не взяли с собой в рейс паспорта, чем и нарушили административный кодекс. Политологи же считают, власти пытаются сейчас любыми способами получить признания от моряков, что они якобы не граждане России, и тогда созданная провокация будет набирать новые обороты.

"Соорудят какое-нибудь дело, возможно, кого-то даже посадят, чтобы показать своей аудитории, что идет борьба за Крым с керченскими рыбаками, и показать, что Украина будет преследовать всех, кто принял гражданство России", — считает военный эксперт Борис Рожин.

В ФСБ России уже завили, что Украина, по сути, совершила угон судна. Международные юристы говорят, что это можно трактовать, как пиратство, на которое наша страна может ответить самыми жесткими методами.

"У России есть много инструментов, один из них силовой. И поэтому появление здесь оснащенных погранкатеров или же появление кораблей и самолетов Черноморского флота мгновенно все это прекратит. Не нужно забывать, что есть и мирные способы: например, блокировка судов, которые проходят через Керченский пролив в порты Украины", — считает политолог Владимир Джаралла.

По международным актам в Азовском море могут заниматься рыбным промыслом как украинские, так и российские моряки. Пограничные службы обеих стран могут проверять документы у всех, кто в море; и последние четыре года так и было. Но теперь Украина решила повысить уровень недружелюбности по отношении к России.

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