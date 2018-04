Стрельба в штаб-квартире YouTube: пострадали 4 человека, преступница покончила с собой

Начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате стрельбы, открытой в офисе YouTube в Калифорнии, пострадали 4 человека. Они госпитализированы. Стрелявшая в людей женщина покончила с собой. Ее имя пока не разглашается. Известно, что на ее голове был черный платок. По одной из версий, она стреляла в своего молодого человека.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния, прогремела стрельба. Инцидент произошел после полудня по местному времени. Испуганные работники компании были эвакуированы. Полиция оцепила район, был вызван спецназ.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе и держит ситуацию на контроле, передает CBS News. Сам Трамп написал в своем Twitter, что думает и молится обо всех, кого коснулся инцидент.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.