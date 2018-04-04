Тренер "Баварии" Хайнкес: победу мы заслужили, но вопросы остаются

Наставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес, чьи подопечные выиграли в Севилье матч футбольной Лиги чемпионов у испанского клуба (2:1), считает, что его команде надо еще прибавлять. Тренер после гостевого успеха нашел, в чем упрекнуть своих игроков.

"Мы слишком часто теряли мяч, нам не хватало целостности в полузащите, что позволило "Севилье" создавать моменты, — цитирует Хайнкес официальный сайт УЕФА. – Да, мы улучшили игру во втором тайме и заслужили победу, но вопросы остаются".

По мнению немецкого тренера, психологически для "Баварии" было важно быстро сравнять счет, после пропущенного гола: "И нам это удалось, хоть не обошлось и без везения [мяч в свои ворота забил испанец Навас, — прим. ред.]. Но если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, нам надо прибавлять".