Теннис. Веснина выиграла в Чарльстоне, Вихлянцева уступила

В американском Чарльстоне стартовал турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 800 тыс. долларов. В состязаниях принимают участие и российские спортсменки. Первыми из них сыграли свои стартовые матчи Елена Веснина и Наталья Вихлянцева.

Олимпийская чемпионка в парном разряде Веснина встречалась с американкой Мэдисон Бренгл и сумела выиграть в трех партиях – 6:3, 2:6, 6:2. Соперницей Вихянцевой была немка Лаура Зигемунд, которая победила россиянку в двух сетах – 7:5, 6:2.