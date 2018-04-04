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4 апреля 201803:19

В Facebook заблокированы более 270 аккаунтов Internet Research Agency

Global Look Press

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Более 270 аккаунтов и страниц, находящихся под контролем Internet Research Agency ("Агентство по изучению Интернета", Санкт-Петербург), заблокированы в Facebook. Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. Он назвал это "важным шагом в защиту честных выборов", передает РИА Новости.

Американские СМИ бездоказательно обвиняют Россию в поддержке Дональда Трампа во время президентских выборов. Это, по мнению американской стороны, делалось с помощью соцсетей. Обвинения, в частности, коснулись Internet Research Agency.

Комитеты сената и палаты представителей ведут расследование мифического вмешательства России в выборы, а такие соцсети, как Facebook и Twitter, обязались оказывать им помощь. Белый дом и Кремль в свою очередь опровергают вмешательство в выборы и наличие "сговора Трампа с Москвой".

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