Малкина лучшим назвали тренеры, а Кросби - хоккеисты

За несколько туров до конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб "Питтсбург Пингвинз" вручил награды хоккеистам своей команды по итогам предварительного турнира. Российский форвард Евгений Малкин признан руководством самым ценным игроком команды.

При этом партнер Малкина канадец Сидни Кросби назван лучшим хоккеистом клуба по версии других игроков, отмечает Спортс.Ru. За высокое спортивное мастерство и верность хоккею награду получил защитник Крис Летанг. За особые заслуги перед командой приз получил голкипер Мэтт Мюррей.