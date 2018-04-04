Торговая война США с Китаем: следующий раунд

Американская администрация обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. Китай обещал ответить аналогичными действиями, с тем же эффектом и таких же масштабов.

В американский перечень включено 1300 наименований различной продукции. Как отмечается в заявлении аппарата представителя США, "это является ответом на недобросовестную торговую практику, к которой прибегает Китай".

Китай, кстати, чуть ранее, со 2 апреля ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты, сою, сорго, свинину. Но этой мерой Пекин ответил американцам на введение ими дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Уже после обнародования вышеуказанного списка продукции (а на таких пошлинах КНР будет терять ежегодно около 50 млрд долларов) китайские власти выразили решительный протест Соединенным Штатам и пообещали направить жалобу во Всемирную торговую организацию, сообщает ТАСС.

"… На законных основаниях в ближайшие дни ответим аналогичными действиями, с тем же эффектом и таких же масштабов", — приводит агентство "Синьхуа" выдержки из заявления, направленного в адрес Вашингтона.