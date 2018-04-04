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4 апреля 201804:40

Тренер "Севильи" Монтелла: во втором тайме моя команда подсела

EPA

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Наставник испанского клуба "Севилья" Винченцо Монтелла, чья команда уступила в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии"(1:2), отметил, что его футболистам не очень повезло. Первый мяч в ворота хозяев стал автоголом, а второй случился на фоне усталости испанцев.

"Нам не повезло, — цитирует Монтеллу Спортс.Ru. – Мы старались показать свои лучшие качества, но "Бавария" чрезвычайно сильна. У нее не было моментов в первом тайме, а мы действовали очень опасно. Жаль, что проиграли, но будем бороться до конца".

"Нам не повезло в эпизодах с голами "Баварии", но мы должны принять это. Мы немного устали во втором тайме, но это нормально. Мы отдали много сил в первом тайме и после перерыва практически не угрожали чужим воротам. Но я должен сказать, что мы очень гордимся своей игрой", — отметил наставник "Севильи".

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