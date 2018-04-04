Эрдоган "позаимствовал" у Путина девушку ради баланса на фотографии

Во время фотографирования с Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган "переманил" на свою сторону одну из девушек, стоявших рядом с президентом России. Со стороны Эрдогана собрались только мужчины, тогда как рядом с Путиным оказались три девушки. Одну из них президент Турции попросил перейти на свою сторону, чтобы фотография получилась "сбалансированной".

Визит в Анкару – первая зарубежная поездка Путина после победы на выборах. Эрдоган отметил, что то, что Путин выбрал для первого визита именно Турцию – свидетельство высокого уровня отношений между двумя странами.

Путин считает, что нет ничего, что мешало бы развитию и сотрудничеству России и Турции. Страны ведут ряд совместных проектов, таких как АЭС "Аккую" и строительство газопровода "Турецкий поток", напоминает РИА Новости.