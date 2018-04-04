Чемпионат НХЛ. Холл устроил бенефис в матче с "рейнджерами"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В матче "Нью-Джерси Дэвилз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" отличился канадский форвард "дьяволов" Тейлор Холл, который сам забил два гола и дважды ассистировал партнерам. В итоге его команда победила со счетом 5:2.

Уже к 10-й минуте "Нью-Джерси" вел со счетом 3:0. Холл забил второй гол и помог отличиться Бутчеру. Гости в конце первого периода сократили отставание, но "дьяволы" усилиями тех же Бутчера и Холла снова увеличили отрыв и довели матч до победы.