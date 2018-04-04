В Госдуме обсудят перенос кинотеатров на нижние этажи торговых центров

Тема:
Пожар в кемеровском ТЦ 36 минут назад
4 апреля 201806:39
В Госдуме обсудят перенос кинотеатров на нижние этажи торговых центровЧитайте нас в Telegram
В Госдуме в рамках заседания рабочей группы обсудят возможный перенос кинотеатров и детских развлекательных центров на нижние этажи торговых комплексов. Депутаты выступили с таким предложением по следам трагедии в Кемерове, где при пожаре погибли 64 человека. Пятеро пострадавших по-прежнему находятся в больницах региона.
Арендаторы торговых площадей вывозят имущество из сгоревшей "Зимней вишни", передает телеканал "Россия 24". Росгвардия изучила договор между частной охранной фирмой и администрацией центра. Эксперт лицензионно-разрешительного главка Светлана Тернова считает, что бумаги были подписаны задним числом, чтобы обойти порядок уведомления о начале работы.
Ранее по теме
-
К трагедии в "Зимней вишне" могло привести короткое замыкание10 часов назад
-
Росгвардия: ЧОП в "Зимней вишне" взял на себя функции пожароохраны16 часов назад
-
Аман Тулеев стал депутатом17 часов назад
-
Появились новые записи начала пожара в "Зимней вишне"18 часов назад
-
Еще один фигурант дела о пожаре в Кемерове обжалует свой арест1 сутки назад
-
Кемерово: настроения на девятый день трагедии и первые шаги нового губернатора1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин и Эрдоган запустили строительство АЭС
- Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России
- Аман Тулеев стал депутатом
- Мария Аронова устроила забастовку на сцене
- "Аэрофлот" передумал судиться с женой Аршавина
Самое читаемое
-
Эксклюзив "Вестей": аниматор, изрезавший русского мальчика, продает мороженое детям
- Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
- Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова
- Известный российский актер сядет на 22 года за порно с детьми
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
Экономика
-
Рынок акций: худшее начало квартала с 1930 года
- Минфин: доля неконкурентных госзакупок достигла 96%
- "Регионы России": 10 лучших губернаторов регионов РФ
- Россияне потеряли интерес к национальным брендам
- Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
Для Путина в Турции сыграли "Калинку"
- Тайна бункера под Белым домом
- Откуда "Новичок": доказательств нет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу
- "Афимолл" эвакуировали из-за задымления
- Северо-Восточная хорда: новый участок могут сдать уже ко Дню города
- В пасхальную ночь работу транспорта продлят
- На Поварской реставрируют легендарную усадьбу из романа "Война и мир"
- Московские фонари "поумнеют"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак
Сегодня
Анну Нетребко выгнали из театра
9 часов назад
Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"
20 часов назад
Удастся ли Китаю превзойти США?
5 часов назад
Украина не хочет отпускать российский сейнер "Норд"
5 часов назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство
02.04.2018 08:40
АКРА: к 2021 году ставка опустится до 6%
7 часов назад
Импортные пошлины США: 1300 товаров КНР на $50 млрд
5 часов назад
60 минут. Украина против "Северного потока - 2"
10 часов назад
584
5 курортов Крыма с самой дешевой недвижимостью для покупки
15 часов назад
Не можете справиться с тревожностью? Заведите питомца!
16 часов назад
Котельнич: родина древних ящеров
19 часов назад
Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая
20 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его
27.03.2018 10:00