Боевики бросили в Восточной Гуте цеха по производству мин и взрывчатки

Сирийские военные обнаружили в освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты склады с боеприпасами. Это 3 тысячи гранат и более 500 мин. Кроме того, найдены цеха по производству мин и взрывчатки. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко. Также он отметил, что мирные жители региона продолжают возвращаться в свои дома на освобожденных территориях.

"На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулось более 50 тысяч человек, — цитирует Юрия Евтушенко телеканал "Россия 24". — На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За двое суток из города Дума вывезено 2269 тысячи боевиков и членов их семей".