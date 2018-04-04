На своих двоих: опубликовано новое исследование о предках человека

Предки человека могли ходить на двух ногах более четырех миллионов лет назад, то есть намного раньше общепринятого представления об эволюции.

Анализ останков скелета Ардипитекуса рамидуса возрастом до 4,4 млн лет показал, что этот примат мог ходить на двух ногах, как человек. Об этом говорится в исследовании специалиста Университета Нью-Йорка Элайна Козмы.

Ученые традиционно полагают, что древние предки людей не были приспособлены к хождению на двух ногах, поскольку все еще продолжали жить преимущественно на деревьях. Человек прямоходящий появился в период от 1,4 млн лет до 500 тысяч лет назад.

Новое же исследование отбрасывает старую парадигму и показывает, что способность ходить на двух ногах развивалась параллельно с другими возможностям древних созданий, сообщает РИА Новости.