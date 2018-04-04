Раскрыта личность женщины, устроившей стрельбу в штаб-квартире YouTube

Стрельба, произошедшая в штаб-квартире YouTube, случилась из-за бытового конфликта. Мотивы открывшей огонь женщины пока не известны. Однако установлена ее личность, передает телеканал "Россия 24". Нападавшую звали Насим Агдам. Свидетели говорят, что она хотела разобраться со своим бойфрендом. Также известно, что она была активисткой-зоозащитницей, а на своем личном сайте в последнее время жаловалась, что сервис удаляет ее видеоролики.

ЧП в главном офисе видеохостинга случилось днем во вторник. Очевидцы сообщают о 15-17 выстрелах, которые были слышны даже за пределами здания. Женщина ранила троих человек, а затем покончила с собой. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет, есть ли среди раненых наши сограждане.