В Подольске горит мебельный склад

В Подольске произошел сильный пожар. Загорелся склад мебели – одноэтажное металлическое здание. Спустя некоторое время огонь перекинулся на соседнее здание, тоже служившее складом. Всего пламя охватило 650 квадратных метров площади.

В настоящее время пожар локализован, передает ТАСС. Пострадавших нет. ЧП произошло по адресу: Подольск, улица Кутузовская, дом 4.