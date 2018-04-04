Василевский превзошел рекорд Хабибулина в воротах "Тампы"

Как уже сообщали Вести.Ru, хоккеисты клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграли в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ у "Бостон Брюиз" со счетом 4:0. Ворота "молний" в этом поединке защищал россиянин Андрей Василевский, для которого этот "сухой" матч стал восьмым за сезон.

Василевский отразил все 33 броска в свои ворота, был признан первой звездой матча против "медведей" и побил рекорд "Лайтнинг" – 7 "сухих" матчей, — установленный его соотечественником Николаем Хабибулиным в чемпионате НХЛ-2001-2002.