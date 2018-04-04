В доме главы кемеровского МЧС проходит обыск

В доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проходит обыск.

"Проводятся следственные действия в дома Мамонтова, связанные, в том числе, и расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

Вместе с тем сам Мамонтов информацию об обыске у него опроверг. "Ничего не проходит, не подтверждаю", — заявил он ТАСС.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, большинство из них – дети. Причины трагедии выясняются. К возгоранию могло привести короткое замыкание высоковольтных проводов. В нарушение всех правил они были проложены прямо над детской игровой зоной.

Более того, выяснилось, что торговый центр был самовольной постройкой. В МЧС заявили, что не выдавали разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Однако это не мешало ведомству участвовать в многочисленных выставках и форумах, которые проходили в здании.