Златан Ибрагимович: теперь пускай Роналду забьет так же с 40 метров

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Свой второй гол португалец забил из центра штрафной ударом через себя.

"Гол Роналду был неплохим, но теперь ему стоит попробовать забить так же с 40 метров", — сказал Ибра, слова которого приводит Евроспорт.Ru со ссылкой на журналиста Крейга Фостера.

Напомним, что в 2012 году Ибрагимович в товарищеском матче Швеции против Англии поразил ворота голкипера англичан Джо Харта как раз дальним ударом через себя. Скандинавская команда одержала тогда победу со счетом 4:2.