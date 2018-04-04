Златан Ибрагимович: теперь пускай Роналду забьет так же с 40 метров

4 апреля 201813:54
Златан Ибрагимович: теперь пускай Роналду забьет так же с 40 метровЧитайте нас в Telegram
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Свой второй гол португалец забил из центра штрафной ударом через себя.
"Гол Роналду был неплохим, но теперь ему стоит попробовать забить так же с 40 метров", — сказал Ибра, слова которого приводит Евроспорт.Ru со ссылкой на журналиста Крейга Фостера.
Напомним, что в 2012 году Ибрагимович в товарищеском матче Швеции против Англии поразил ворота голкипера англичан Джо Харта как раз дальним ударом через себя. Скандинавская команда одержала тогда победу со счетом 4:2.
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