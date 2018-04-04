Посыпались: МИД Британии удалил твит о происхождении "Новичка" из России

МИД Великобритании удалил твит от 22 марта о том, что "Портон Даун" подтвердил российское происхождение химиката, которым были отравлены в Лондоне Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает в своем "Твиттере" телеканал Sky News.

The Foreign Office has deleted a tweet that said experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down had confirmed that the nerve agent used during the attack on former spy Sergei Skripal in Salisbury was definitely "produced in Russia" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 4 апреля 2018 г.

"Посыпались", — прокомментировал это сообщение в своем телеграм-канале ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов.

Ранее сообщалось, что британские эксперты не смогли установить страну происхождения вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Об этом глава секретной лаборатории "Портон Даун", где проводили первичный анализ яда, сообщил в интервью Sky News.

Накануне президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции заявил, что вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании на фоне дела Скрипаля. "Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации", — подчеркнул президент России.