Посыпались: МИД Британии удалил твит о происхождении "Новичка" из России

МИД Великобритании удалил твит от 22 марта о том, что "Портон Даун" подтвердил российское происхождение химиката, которым были отравлены в Лондоне Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает в своем "Твиттере" телеканал Sky News.

The Foreign Office has deleted a tweet that said experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down had confirmed that the nerve agent used during the attack on former spy Sergei Skripal in Salisbury was definitely "produced in Russia"