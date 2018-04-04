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4 апреля 201815:53

Россия презентовала на выставке в Чили новые ракеты

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Российский концерн "Техмаш" представил на выставке FIDAE-2018 в Чили самые современные образцы боеприпасов. В частности, авиационную неуправляемую ракету С-8ОФП и снаряд для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, сообщает агентство ТАСС.

Как заявил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех", куда входит "Техмаш", Сергей Абрамов, российская боевая техника полностью адаптирована к климату Южной Америки и пользуется стабильным спросом среди местных покупателей. Поэтому Россия рассчитывает и дальше развивать военно-технические отношения со странами региона.

Неуправляемая осколочно-фугасная проникающая ракета С-8ОФП была презентована на международном авиасалоне МАКС в 2017 году. Боеприпас сконструирован на базе 80-миллиметрового С-8. Однако, его начинку серьезно переработали. Основные изменения коснулись твердотопливного двигателя. Его сделали меньше и легче, а отдача от старта боеприпаса снизилась 1,5-2 раза.

При этом мощность силовой установки выросла чуть ли не в вдвое. Если С-8 предыдущего поколения имела дальность прицельного пуска всего 6 километров, то новой ракетой можно стрелять с 11 километров. Боевая нагрузка при этом выросла в 3 раза.

Про модернизированный снаряд для ТОС-1А известно меньше. Конструкторы повысили дальность его полета и точность попадания. Однако конкретных цифр нет. В перспективе инженеры хотят приблизить радиус действия тяжелой огнеметной системы к реактивным системам залпового огня. То есть где-то до 40 километров. Пока снаряд ТОС-1А летит всего на 6 километров.

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