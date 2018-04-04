Новости Культура

Все видео этой рубрики
4 апреля 201816:29

Дмитрий Певцов рассказал об условии, которое поставила ему Ольга Дроздова

Читайте нас в Telegram

Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову называют одной из самых красивых и гармоничных супружеских пар в творческой среде. Сыграв влюбленных на кинопробах к фильму "Прогулка по эшафоту", они уже больше не расставались: роль оказалась судьбоносной.

Правда, как рассказал Певцов Борису "Корчевникову в программе "Судьба человека", Ольга сразу поставила ему условие: начать общаться с сыном Даниилом, которого родила от Дмитрия его однокурсница по театральному вузу Лариса Блажко.

Актер признается: именно благодаря Ольге, с которой Даниил тоже впоследствии подружился, они с сыном стали ближе друг к другу, стали тесно общаться.

Вместе Дмитрий и Даниил, который тоже стал актером, даже снялись в трех фильмах. А потом пришла беда: в 2012 году Даниила не стало. После его трагической гибели и Дмитрий, и Ольга переживали очень тяжелый период в жизни.

Общих детей у Дмитрия с Ольгой долго не было, и они уже отчаялись. Но в 2007 году, через 15 лет после знакомства, когда Дроздовой было 42, она родила сына Елисея. Это стало для супругов чудесным, счастливейшим событием.

Вспоминая о первой встрече с Ольгой, Дмитрий называет даже точную дату. Это произошло 7 мая 1991 года, когда на кинопробах совершенно незнакомым друг с другом актерам пришлось обниматься и целоваться.

Они сразу стали жить вместе — в общежитии театра "Современник". Потом молодые актеры долго скитались по разным квартирам: денег не хватало. Был и период, когда Певцову пришлось "бомбить".

Свое стометровое жилье, по словам Дмитрия, они заработали "потом, кровью и унижениями на старике Дюма" (имеется в виду фильм "Графиня де Монсоро").

О том, как кумир целого поколения, которым стал Певцов после фильма "По прозвищу "Зверь", пришел к вере в бога, кто открыл ему двери в Храм, как он решил поступать в театральный, работая фрезеровщиком на заводе, и другие откровения актера – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

Сейчас

16:16

Путин: в Сирии готовится провокация с использованием отравляющих веществ

14:50

Dragon пристыковался к МКС

14:31

Капитана задержанного Украиной российского "Норда" везут в суд Херсона

13:46

При пожаре в ТЦ "Персей" погиб один человек

13:37

Вильфанд обещает москвичам замечательную пасхальную погоду

12:50

Из-за пожара на складе на востоке Москвы эвакуирован детский ТЦ

12:35

Задержан сотрудник авиазавода в Таганроге, отравивший коллег таллием

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Посыпались: МИД Британии удалил твит о происхождении "Новичка" из России

Посыпались: МИД Британии удалил твит о происхождении "Новичка" из России

1 час назад
Тушение "Персея": пострадали шесть пожарных, погиб сотрудник ТЦ

Тушение "Персея": пострадали шесть пожарных, погиб сотрудник ТЦ

1 час назад
"Твиттер" топ-менеджера YouTube взломали, пока шла стрельба

"Твиттер" топ-менеджера YouTube взломали, пока шла стрельба

1 час назад
Капитана похищенного Украиной российского судна "Норд" везут в суд Херсона

Капитана похищенного Украиной российского судна "Норд" везут в суд Херсона

1 час назад
Задержан сотрудник авиазавода в Таганроге, отравивший коллег таллием

Задержан сотрудник авиазавода в Таганроге, отравивший коллег таллием

3 часа назад
МКС захватила Dragon рукой-манипулятором

МКС захватила Dragon рукой-манипулятором

1 час назад
18 научных изобретений, сделанных случайно

18 научных изобретений, сделанных случайно

1 час назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
Секрет "солнечных камней": как викинги добирались из Норвегии до Гренландии практически вслепую

Секрет "солнечных камней": как викинги добирались из Норвегии до Гренландии практически вслепую

16 минут назад
Глава Facebook даст показания перед конгрессом США

Глава Facebook даст показания перед конгрессом США

26 минут назад
Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse

Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse

38 минут назад
Спешивший к ребенку реанимобиль застрял в яме в Омске

Спешивший к ребенку реанимобиль застрял в яме в Омске

59 минут назад
Huawei продает в России новейшие смартфоны дешевле, чем в Европе

Huawei продает в России новейшие смартфоны дешевле, чем в Европе

1 час назад
Камера запечатлела приставания педофила к ребенку в Кургане

Камера запечатлела приставания педофила к ребенку в Кургане

1 час назад
Дело Скрипаля: Британия продолжит обвинять Россию, хотя страна-производитель яда не установлена

Дело Скрипаля: Британия продолжит обвинять Россию, хотя страна-производитель яда не установлена

1 час назад
Apple "отомстила" Google, переманив ключевого сотрудника

Apple "отомстила" Google, переманив ключевого сотрудника

1 час назад
Благодаря российскому телескопу астрономы впервые подробно рассмотрели выброс чёрной дыры

Благодаря российскому телескопу астрономы впервые подробно рассмотрели выброс чёрной дыры

2 часа назад
Вильфанд обещает москвичам замечательную пасхальную погоду

Вильфанд обещает москвичам замечательную пасхальную погоду

2 часа назад
Златан Ибрагимович: теперь пускай Роналду забьет так же с 40 метров

Златан Ибрагимович: теперь пускай Роналду забьет так же с 40 метров

2 часа назад
Психику детей будут контролировать с помощью мобильных игр

Психику детей будут контролировать с помощью мобильных игр

2 часа назад
Петицию с полумиллионом подписей увеличить пособие по уходу за инвалидами передали в АП

Петицию с полумиллионом подписей увеличить пособие по уходу за инвалидами передали в АП

2 часа назад
В Москве ищут мужчину, брызнувшего из баллончика в лицо полицейскому

В Москве ищут мужчину, брызнувшего из баллончика в лицо полицейскому

3 часа назад
Пресс-секретарь Патриарха: священник, поющий "Мурку" - за гранью допустимого

Пресс-секретарь Патриарха: священник, поющий "Мурку" - за гранью допустимого

3 часа назад
Элине Быстрицкой - 90. Поклонники чествуют королеву Малого театра

Элине Быстрицкой - 90. Поклонники чествуют королеву Малого театра

3 часа назад
Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018

Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018

4 часа назад
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!

Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!

4 часа назад
Максакова из-за дочери Вороненкова лишилась апартаментов в центре Москвы

Максакова из-за дочери Вороненкова лишилась апартаментов в центре Москвы

4 часа назад
Водитель "Нивы" устроил серьезное ДТП на ровном месте в Челябинске. Видео

Водитель "Нивы" устроил серьезное ДТП на ровном месте в Челябинске. Видео

4 часа назад
Жор дороже жизни: рыбак покинул дрейфующую льдину только после спасения улова

Жор дороже жизни: рыбак покинул дрейфующую льдину только после спасения улова

4 часа назад
Автомобильное издание назвало дизайн российского боевого корабля гениальным

Автомобильное издание назвало дизайн российского боевого корабля гениальным

5 часов назад
Ради спасения жизни мыши вынуждены считаться с крысиными слезами

Ради спасения жизни мыши вынуждены считаться с крысиными слезами

5 часов назад
Грузия хочет поделиться с Абхазией и Южной Осетией "благами евроинтеграции"

Грузия хочет поделиться с Абхазией и Южной Осетией "благами евроинтеграции"

5 часов назад
Глава ФСБ: информация из Турции помогла предотвратить новогодний теракт

Глава ФСБ: информация из Турции помогла предотвратить новогодний теракт

5 часов назад
Пользователи обнаружили, что браузер Chrome сканирует их файлы

Пользователи обнаружили, что браузер Chrome сканирует их файлы

5 часов назад
Дорогая пища: 10 самых голодающих стран

Дорогая пища: 10 самых голодающих стран

5 часов назад
12 детских мультсериалов, которые с интересом смотрят взрослые

12 детских мультсериалов, которые с интересом смотрят взрослые

6 часов назад
Трехкомнатные квартиры могут стать дефицитным товаром

Трехкомнатные квартиры могут стать дефицитным товаром

6 часов назад
Воробьев отправляет угрожавшую ему девочку на мусорные заводы

Воробьев отправляет угрожавшую ему девочку на мусорные заводы

6 часов назад
В доме главы кемеровского МЧС проходит обыск

В доме главы кемеровского МЧС проходит обыск

8 часов назад
На своих двоих: опубликовано новое исследование о предках человека

На своих двоих: опубликовано новое исследование о предках человека

9 часов назад
Мультфильм "Возвращение в Простоквашино" набрал более 7 миллионов просмотров

Мультфильм "Возвращение в Простоквашино" набрал более 7 миллионов просмотров

10 часов назад
Кучеров с партнерами "всухую" переиграл "Бостон"

Кучеров с партнерами "всухую" переиграл "Бостон"

10 часов назад
В Facebook заблокированы более 270 аккаунтов Internet Research Agency

В Facebook заблокированы более 270 аккаунтов Internet Research Agency

13 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

17 часов назад
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50