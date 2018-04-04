Федор Смолов получил штраф от КДК РФС за нецензурную лексику

Футболист "Краснодара" Федор Смолов оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за нецензурные выражения во время матча 24 тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Нападающий должен будет выплатить 60 тысяч рублей. Об этом заявил председатель КДР РФС Артур Григорьянц.

"Мы не смогли оставить без внимания брань, которая попала в телевизионную трансляцию, — сказал Григорьянц слова которого приводит РИА Новости. – Сегодня мы изучали видеозапись и материалы из соцсетей о его извинениях. Также мы приняли во внимание полученное письмо из "Краснодара", в котором признали этот инцидент. Вместе с тем, в клубе подчеркнули, что примут все меры для того, чтобы не допустить повторения такой же ситуации".

"При исследовании всех документов мы пришли к заключению, что ненормативная лексика Смолова была вызвана именно эмоциональной составляющей, а не произносилась в адрес какого-то конкретного лица, не было адресного оскорбления. Поэтому мы пришли к выводу, что речь идет о признаках неспортивного поведения и оштрафовали его на 60 тысяч рублей".