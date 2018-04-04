Волгоградская область превратилась в Венецию

Волгоградская область превратилась в ВенециюЧитайте нас в Telegram
Более восьмисот домов и около 3000 участков в 11 регионах страны — карта весенних паводков становится масштабнее с каждым часом. Вслед за Алтаем, Тывой, Хакасией и Поволжьем к удару стихии сейчас готовится Сибирь. Вода уже начала прибывать в Кемеровской области.
Организации ТЭК Подмосковья начали переводить на усиленный режим работы из-за прибывающей воды. Сегодня половодье дошло и до Саратовской области, спасатели которой в эти минуты помогают соседям — наиболее сложной ситуация остаётся именно в Волгоградской области. Более 20 затопленных сёл — без света, тепла и питьевой воды.
В результате весеннего паводка мразу три района волгоградской области пошли ко дну — Кумылеженский, Михайловский и Фроловский.
В Михайловском районе, в селе Вязовка борьба за выживание только начинается — сразу три реки Большая Балка, Вязовка и Терса — обрушили свои воды и превратили деревню в Венецию.
"Всех вчера вывозили и свиней и цыплят и кур".
В округе уже подтоплено 87 домов и почти 1000 человек пострадали от паводка. Развернуто 5 пунктов временного размещения.
Здесь в Вязовке — есть дома, к которым не подойти и не подъехать без спецсредств. Светлана уже третий день живет как на острове.
"Ребят, машина тонула, станция тоже утонула, я же живу одна", — говорит она.
Вода немного схлынула, но дом окружен, и выйти невозможно. Из техники работает только сотовый телефон. Но звонить Светлане некому — здесь ее кролики и ее огород.
Пожалуй, Светлане и ее соседям повезло меньше всего — в этом месте паводок затопил всё, что только можно было затопить.
Местные жители считают, что паводок произошел из-за ледовой пробки на реке. За считанные часы вода поднялась на два, а где-то на три метра. Улицы превратились в реки, а огороды — в озера. Проехать невозможно, разве только проплыть.
На помощь вязовским жителям прибыли спасатели из Волгограда и соседней Саратовской области. Чтобы вода не подтапливала деревню, пришлось закладывать в лед на реке взрывчатку.
Несколько взрывов и вода пошла, но гарантий никаких. Возможно, будет и вторая волна паводков.
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