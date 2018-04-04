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4 апреля 201820:48 Александр Минаков

Капитану захваченного Украиной судна "Норд" стало плохо с сердцем

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Капитан российского рыболовецкого судна "Норд", захваченного украинскими пограничниками в Азовском море, доставлен в Херсон. И там ждет решений украинского суда. Еще 9 российских моряков находятся на борту сейнера в порту Бердянска — без воды и медикаментов, под охраной украинских силовиков. Рыбакам не дают сойти на берег и не допускают к ним российского консула. Украина отказывается признать в крымчанах граждан России, несмотря на их российские паспорта.

Об исчезновении капитана судна "Норд" моряки сообщили рано утром, когда на борт судна неожиданно поднялись украинские силовики и потребовали от Владимира Горбенко последовать за ними. Несколько часов адвокаты — которых украинская сторона в известность не поставила — разыскивали капитана по всем инстанциям. Информация о том, что его доставили в суд Херсона для избрания меры пресечения, не подтвердилась.

"Ближе к 12 нам стало известно о том, что капитана увезли в Херсон, в СБУ", — сообщил адвокат.

В Крыму в новости с Украины с тревогой вслушивается жена капитана. Известно, что у Горбенко на корабле случился гипертонический криз. В каком состоянии муж сейчас, она не знает.

" Вся испереживалась, сил нет", — признается Мария Горбенко.

По словам моряков, находиться на судне уже просто невозможно. После похищения капитана, оставшиеся 9 членов экипажа попытались покинуть судно.

"Пока нас задерживали под приц... под дулами автоматов, начальство приехало, все руководство погранслужбы, одни, другие — человек 30 было. Через полчаса пограничные службы не нашли ничего лучше, как просто силой взять и затолкать нас на борт", — рассказал Павел Чмыхалов, член экипажа "Норда".

То, о чем рассказывают моряки, никак не соответствует заявлениям украинских пограничников: "Судно "Норд" подключено к промышленному электропитания, обеспечен доступ адвокатов, предоставлены продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи".

"Ситуация на судне на сегодняшний день напряжена до предела. Пошли 11-е сутки, у людей просто-напросто сдают нервы. Рыба воняет, рыба тухнет, воды питьевой не было", — говорит Чмыхалов.

В Российском посольстве в Киеве сообщили, что потребовали от украинских властей незамедлительно предоставить доступ нашим консульским сотрудникам к экипажу.

"Ставим также вопрос об их скорейшем освобождении и возвращении судна владельцу. Пока наших консульских сотрудников на судно не допустили. Прежде всего, конечно, по линии министерства иностранных дел, но стараемся по максимуму использовать доступный переговорный потенциал", — сообщил Денис Галинко, пресс-секретарь посольства РФ на Украине.

Когда российские моряки смогут вернуться домой — сюда, в Крым — пока не понятно. Украинская погранслужба не допускает к экипажу российского консула. Адвокат считает, что возвращение займет около двух недель — за это время должны быть установлены личности моряков, после чего им выдадут временные удостоверения граждан Российской Федерации.

И только что стало известно, что капитан судна помещен в больницу, ему стало плохо с сердцем.

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