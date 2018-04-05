Дмитрий Свищев намерен и далее руководить российским керлингом

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев будет участвовать в выборах президента Федерации керлинга России. Свищев возглавляет организацию с 2010 года.

Выборы президента Федерации керлинга России пройдут на отчетно-выборной конференции 15 или 16 мая. Свищев отработал два президентских срока и будет баллотироваться на пост президента в третий раз.

"У меня еще есть много нереализованных целей на посту президента ФКР, – приводят слова Дмитрия Свищева "Известия. – Достроить стадионы, керлинговые клубы в регионах, обеспечить финансовую стабильность федерации, в конце концов завоевать олимпийские медали. В этом году нам не удалось решить эту задачу – бронзу Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого в дабл-миксте у нас отняли. Если честно, эта ситуация меня обозлила. И теперь мне надо, во-первых, отстоять честное имя наших спортсменов в суде, во-вторых, продолжать еще более стремительными темпами развивать керлинг в нашей стране. Российский керлинг постепенно если и не выходит на лидирующие позиции, то становится конкурентоспособным с ведущими сборными мира".