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5 апреля 201806:11

Пожар в магазине игрушек в Тюмени ликвидирован
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Пожарным удалось ликвидировать возгорание в магазине игрушек Rich Family в Тюмени. В результате возгорания магазин пострадал по всей площади, сообщил СМИ представитель ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Как уточняется, открытое горение было ликвидировано в 3:55 местного времени (1:55 по времени Москвы). В настоящее время спасатели продолжают проливку территории, передает ТАСС. На месте происшествия сейчас работают дознаватели.

Общая площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара было создано пять звеньев газодымозащитной службы. Всего в ликвидации возгорания участвовали 67 человек личного состава и 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС. Пожар был локализован в 1:25 по местному времени (23:25 по времени Москвы).

Представители пресс-службы ГУ МЧС по региону отметили, что пожар не оказал негативного влияния на жизнедеятельность населения города, экологическая обстановка в Тюмени не нарушена. Эвакуация не проводилась, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины произошедшего и оценивается ущерб. По данным компании Rich Family, магазин располагался в одноэтажном панельном здании, в нем находилось более 40 тысяч наименований товаров.

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