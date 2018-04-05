В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку

В подмосковных Мытищах девочку убило упавшим телевизором.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, тело двухлетней девочки с травмами и кровоподтеками нашли в квартире в среду. Установлено, что на малышку с тумбы упал телевизор. От полученных травм она скончалась на месте. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это уже третий случай в Подмосковье с начала года. 6 февраля в Наро-Фоминском районе двухлетняя девочка перевернула тумбу, на которой стоял телевизор. От полученных травм она скончалась в больнице. Всего через две недели – 20 февраля – в Ногинске годовалый мальчик опрокинул на себя телевизор. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть. Следователи просят родителей выбирать надежные крепления для телевизоров и мебели, чтобы избежать подобных трагедий.