"Югра" подала заявку на участие в Высшей хоккейной лиге

Ханты-мансийский клуб "Югра" подал документы для участия в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги. Сообщается, что теперь лига собирается провести стандартную в таких случаях проверку всех документов и инспектирование домашней арены "мамонтов". Стадион должен соответствовать имеющемуся регламенту ВХЛ, после чего и будет принято решение о принятии клуба в состав лиги. Об этом сообщает официальный сайт ВХЛ.

Напомним, что ранее "Югра" вместе с тольяттинской "Ладой" были исключены из состава участников Континентальной хоккейной лиги. Такое решение в КХЛ аргументировали несоответствием клубов требуемым критериям лиги. Среди прочих упоминались посещаемость, качество телевизионной картинки спортивные результаты. Команды заняли последние два места в Восточной конференции.